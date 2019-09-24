Жаров: поправки к закону в ответ на действия Ofcom содержат штрафы до десятков миллионов

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Поправки к закону "О СМИ", которые станут ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT, готовы и подразумевают штрафы от нескольких до десятков миллионов рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Роскомнадзор, как сообщалось ранее, предложит поправки к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом. Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

"Есть [сумма штрафов]. От нескольких до десятков миллионов рублей, все будет зависеть от обсуждения - в нем же не только мы принимаем участие. Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти. Мы предлагаем от нескольких до десятков миллионов рублей", - сказал он.

При этом Жаров пояснил, что ведомство подготовило поправки в закон. "Мы его подготовили, достаточно простой законопроект - поправка в закон "О СМИ", которая вводит штрафы, [он] находится в стадии обсуждения. Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран требует адекватных инструментов <...> Пока что ситуация зависла в мертвой точке", - добавил глава Роскомнадзора.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. В ведомстве также уточнили, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.

В новость были внесены изменения (17:13 мск) - добавлены подробности.