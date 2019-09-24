Источник: министр нефти Венесуэлы находится в Москве вместе с Мадуро

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо во вторник прибыл в Москву в составе делегации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Он также находится в Москве", - отметил собеседник агентства.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил ТАСС, что офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компания PDVSA "совсем скоро начнет свою работу в Москве". Позднее стало известно, что представительство компании было зарегистрировано в Москве 6 августа.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице.