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Визит Николаса Мадуро в Россию

Источник: министр нефти Венесуэлы находится в Москве вместе с Мадуро

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил ТАСС, что офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компания PDVSA "совсем скоро начнет свою работу в Москве".

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо во вторник прибыл в Москву в составе делегации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Он также находится в Москве", - отметил собеседник агентства.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил ТАСС, что офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компания PDVSA "совсем скоро начнет свою работу в Москве". Позднее стало известно, что представительство компании было зарегистрировано в Москве 6 августа.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияВизит Николаса Мадуро в Россию
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