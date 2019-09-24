В Минэнерго рассказали, на сколько лет хватит запасов нефти и газа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Запасов нефти в России хватит еще как минимум на 30 лет, газа - на 50 лет. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках заседания общественного совета при Минэнерго.

"В земле находится запасов [в среднем] на 40 лет: 30 [лет] с небольшим по нефти и 50 лет - по газу", - сказал Сорокин.

По его мнению, России надо не пытаться экономить эти запасы, а монетизировать их (с учетом их дальнейшего пополнения за счет геологоразведки), так как в будущем стоимость нефти и газа может быть ниже.

"Мы через 40-50 лет можем не получить полную стоимость этих запасов", - добавил Сорокин.

Ранее Минприроды России повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей. Оценка запасов газа выросла примерно на четверть - с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.

Стоимость запасов золота Минприроды оценивает в 0,61 трлн рублей, железной руды - в 1,24 трлн рублей, а коксующегося угля - в 1,85 трлн рублей. В целом общая рыночная стоимость полезных ископаемых в России по состоянию на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, полагают в министерстве. На конец 2017 года эта оценка составляла 55,2 трлн.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, в этой связи в сентябре 2018 года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых.