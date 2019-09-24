Fitch повысило рейтинги "Аэрофлота" до "BB" с "BB-"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Аэрофлота" в иностранной и национальной валютах до "BB" с "BB-", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - "стабильный".

В Fitch отметили, что рейтинговое действие обусловлено сильным финансовым профилем группы "Аэрофлот", а также продолжающимся ростом пассажиропотока. Так, в первом полугодии 2019 г. группа "Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 13,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 28,2 млн человек. При этом головной перевозчик группы - авиакомпания "Аэрофлот" - перевез 17,8 млн пассажиров (+9,7%).

По мнению аналитиков Fitch, рейтинг "Аэрофлота" может быть пересмотрен в сторону повышения в случае усиления господдержки авиакомпании и улучшения финансовых показателей. Понижение рейтингов вероятно при ухудшении кредитоспособности компании из-за спада в российской экономике, а также в случае ослабления поддержки со стороны государства.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за II квартал 2019 года составила 6,9 млрд рублей против убытка в 15,7 млрд рублей в I квартале. Выручка за полугодие увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 311 млрд рублей. Расходы на авиационное топливо увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 92, 7 млрд рублей, другие операционные расходы - на 19,7% до 204 млрд рублей, расходы на техобслуживание самолетов - на 38,5% до почти 14 млрд рублей.