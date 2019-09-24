Вице-президент США и вице-премьер Японии обсудили выработку торговой сделки

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и вице-премьер Японии Таро Асо обсудили ход выработки двусторонней торговой договоренности на встрече, состоявшейся во вторник на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил по итогам данной встречи аппарат Пенса.

Как отмечается в документе, стороны рассмотрели в преддверии намеченных на среду в Нью-Йорке переговоров президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ "вопросы, представляющие взаимный интерес". Пенс и Асо обсудили "глобальные и двусторонние вопросы", включая контакты между рядовыми американцами и японцами, "а также сотрудничество [Вашингтона и Токио] в космосе". При этом Асо и Пенс выразили уверенность в том, что под руководством Трампа и Абэ отношения США и Японии вышли на "новые высоты".

Кроме того, вице-президент и вице-премьер обменялись мнениями о "прогрессе в выработке окончательного двустороннего торгового соглашения". "Такое полное соглашение приведет к большему процветанию в обеих странах, послужит моделью для [налаживания] справедливых экономических отношений между странами по принципу взаимности", - считает Белый дом.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин на импортируемые из США товары выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Представитель японского МИД также подтверждал соответствующее намерение сторон, подчеркнув, что время до конца сентября у переговорщиков по торговому соглашению еще есть.