"Ъ": ЦБ намерен оставить право вкладов в МФК лишь за квалифицированными инвесторами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России подготовил законопроект о квалификации инвесторов, который предусматривает ограничения для граждан в праве покупки облигаций микрофинансовых компаний (МФК) и размещения в них вкладов. Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

Согласно законопроекту, минимальная сумма сделки с МФК должна будет составлять не менее 1,5 млн рублей, а "физическое лицо (участник сделки) должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В случае принятия закона такое требование распространится как на вложения в облигации МФК, так и на привлекаемые компаниями займы от граждан.

Кроме того, инициатива ЦБ предполагает признавать физическое лицо квалифицированным инвестором лишь в случае, если суммарный объем его вложений в ценные бумаги достигает не менее 10 млн рублей. Сейчас этот показатель составляет 6 млн рублей.

В настоящий момент в государственном реестре статус МФК имеют 59 организаций. МФК обязаны соблюдать жесткие требования и ограничения, в частности, требование к капиталу, который должен составлять не менее 70 млн рублей. Действующее законодательство закрепляет за МФК право перейти в статус банка с базовой лицензией.