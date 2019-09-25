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Почти 1 млн сельхозработников получили 25%-ную надбавку к пенсии в 2019 году

Выплата повышена на 1,3 тыс. рублей, сообщили в Пенсионном фонде

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 1 млн пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве более 30 лет, получили 25%-ную надбавку к фиксированной части пенсии в размере 1,3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

"Фиксированная выплата к страховой пенсии жителей села была повышена на 25%, или на 1,3 тыс. рублей в месяц. С начала года прибавку к пенсии получили почти миллион неработающих сельских пенсионеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В соответствии с принятым законодательством с 1 января Пенсионный фонд повысил выплаты пенсионерам, проработавшим 30 лет и более в сельском хозяйстве.

Правительство ранее расширило перечень работников сельского хозяйства, получающих 25%-ную надбавку к фиксированной части пенсии. По данным Минтруда, список расширен такими категориями, как "рабочие всех наименований", индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, а также с охраной производственных объектов сельского хозяйства.

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