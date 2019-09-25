Ущерб отрасли сельского хозяйства от паводка в Хабаровском крае превысил 1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти оценили ущерб отрасли сельского хозяйства от паводка в Хабаровском крае на сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших от паводка, поручил объективно оценить ущерб, который понес из-за паводков бизнес, включая малые, средние предприятия и фермерские хозяйства.

"Оценка финансово-экономических последствий ЧС для отрасли сельского хозяйства составляет более 1 млрд рублей", - сказал Шкурин, уточнив, что речь идет о последствиях паводка для хозяйств всех категорий, в том числе для личных подсобных хозяйств и садоводческих, огороднических товариществ, включая прямые понесенные затраты и косвенные, связанные со снижением объемов производства сельхозпродукции, поголовья животных, восстановлением плодородия почв.

Шкурин сообщил, что по ряду культур отмечается снижение урожайности примерно на 20%, их частичная гибель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году снизится более чем на 8% к уровню прошлого года.

Всего в крае от паводков и переувлажнения почв в восьми районах края пострадали 65 предприятий, из них 15 сельхозорганизаций, 49 крестьянских хозяйств и другие товаропроизводители. Общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тыс. га. Шкурин отметил, что во время масштабного наводнения на Амуре 2013 года площадь гибели культур составила 21,4 тыс. га, в том числе 13,3 тыс. га пашни.

Минсельхоз России подтвердил ущерб по ряду предприятий и хозяйств на сумму 94,5 млн рублей. Дополнительно направлены документы об ущербе от предприятий на 15,4 млн рублей, подготовлены документы еще на 46 млн рублей. "В сравнении с 2013 годом ситуация для сельскохозяйственной отрасли оценивается как более неблагоприятная в связи с продолжающимися обильным осадками и невозможностью произвести уборку сельскохозяйственных культур на незатопленных площадях", - сказал Шкурин.

Паводок в Хабаровском крае

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. По данным за прошлые сутки, в зоне паводка находятся 80 населенных пунктов, в 54 из них отмечается подтопление 388 частных жилых домов и 1507 приусадебных участков. Отмечаются переливы воды на 105 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.