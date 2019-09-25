Аэропорт Петербурга представил список из 33 стран для полетов по "открытому небу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющая петербургским аэропортом Пулково, представила полный список из 33 стран. Она направила его в Министерство транспорта РФ для разрешения полетов по режиму "открытое небо". В компании ожидают, что список утвердят до 1 декабря. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"ВВСС сформировали предложения по перечню стран, из которых иностранные перевозчики смогут совершать полеты в Санкт-Петербург по седьмой свободе воздуха. В список ВВСС вошли 33 страны, в том числе Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в список также входят Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта и Нидерланды. Кроме того, в список также вошли Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

В пресс-службе также отметили, что в названном списке есть восемь государств, куда ранее не выполнялись полеты из Пулково: Ирландия, Исландия, Португалия, Люксембург, Македония, Румыния, Словения, Словакия.

"Предложения были представлены на рассмотрение в Министерство транспорта РФ. ВВСС ожидают, что финальный список будет утвержден к 1 декабря 2019 года", - сказали в пресс-службе.

История вопроса

Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года и получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. Вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал такую инициативу.

В настоящее время режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщал ТАСС, что перечень будет определен в 2019 году. Издание РБК со ссылкой на Сергеева сообщало, что заявки на полеты из Пулково по "открытому небу" уже подали крупные лоукостеры - Ryanair, EasyJet и WizzAir. По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров Пулково рассчитывает привлечь до 6 млн туристов в Санкт-Петербург до 2025 года.