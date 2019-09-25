"Транснефть" возобновила прокачку нефти по участкам "Дружбы" после планового ремонта

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Транснефть - Дружба", дочернее предприятие "Транснефти", завершила плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах Куйбышев - Унеча - Мозырь-1 и Унеча - Полоцк-2, а также магистральном нефтепродуктопроводе Уфа - Западное направление, говорится в сообщении компании.

Работы проводились с целью обеспечения бесперебойной и безаварийной работы магистралей и длились непрерывно в течение 72 часов на территории Брянской, Пензенской, Тамбовской, Самарской областей.

По их завершении "перекачка нефти и нефтепродуктов восстановлена в плановые сроки и осуществляется в штатном режиме", говорится в сообщении компании.

В частности, во время плановой остановки транспортировки нефти был подключен построенный участок нефтепровода Куйбышев - Унеча - Мозырь-1 протяженностью 23 км. На магистрали Унеча - Полоцк-2 выполнен ремонт шести единиц запорной арматуры, методом вырезки устранены дефекты. Также отремонтирован обратный затвор устройства пуска-приема средств очистки и диагностики линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча". На участке Уфа - Западное направление проведены гидравлические испытания технологических трубопроводов станции "Сызрань-1".