{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

"Транснефть" возобновила прокачку нефти по участкам "Дружбы" после планового ремонта

Работы проводились на территории Брянской, Пензенской, Тамбовской, Самарской областей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Транснефть - Дружба", дочернее предприятие "Транснефти", завершила плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах Куйбышев - Унеча - Мозырь-1 и Унеча - Полоцк-2, а также магистральном нефтепродуктопроводе Уфа - Западное направление, говорится в сообщении компании.

Работы проводились с целью обеспечения бесперебойной и безаварийной работы магистралей и длились непрерывно в течение 72 часов на территории Брянской, Пензенской, Тамбовской, Самарской областей.

По их завершении "перекачка нефти и нефтепродуктов восстановлена в плановые сроки и осуществляется в штатном режиме", говорится в сообщении компании.

В частности, во время плановой остановки транспортировки нефти был подключен построенный участок нефтепровода Куйбышев - Унеча - Мозырь-1 протяженностью 23 км. На магистрали Унеча - Полоцк-2 выполнен ремонт шести единиц запорной арматуры, методом вырезки устранены дефекты. Также отремонтирован обратный затвор устройства пуска-приема средств очистки и диагностики линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча". На участке Уфа - Западное направление проведены гидравлические испытания технологических трубопроводов станции "Сызрань-1".

Теги
РоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Колебания курса рубля
Курс доллара вырос до 64,05 рубля
Курс евро снизился до 70,45 рубля
Читать полностью