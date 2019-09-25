ЦБ: мораторий на досрочный перевод пенсионных накоплений может продлиться три-пять лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Срок моратория на досрочные переводы пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой и в Пенсионный фонд России (ПФР) может составить от трех до пяти лет. Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе XIV международного форума СРО НФА "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"Мы сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода, поэтому мы с Минфином договорились об инициативе, которая поступит в Государственную думу, - о некотором периоде на срок от трех до пяти лет, когда доступны будут только срочные переходы <...> Мы хотим упорядочить саму систему переводов и на период, пока будет упорядочивание проводиться, ввести мораторий на досрочные переводы. В рамках срочного перевода - пожалуйста", - сказал он.

Перевод пенсионных накоплений

Сейчас клиенты НПФ вправе переводить свои пенсионные накопления из одного фонда в другой. Но если средства находились в предыдущем фонде менее пяти лет, то накопленный инвестиционный доход будет потерян.

С 1 января 2019 года страховщики должны информировать граждан о последствиях досрочного перехода в другой НПФ или в Пенсионный фонд России.

В 2017-2018 годах ЦБ фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ, так как конкуренция фондов за клиентов обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений.

Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщал, что регулятор работает над законопроектом, запрещающим досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

При этом предложение отменить потерю инвестдохода при досрочном переводе накоплений ЦБ не поддерживает, также отметил Чистюхин.