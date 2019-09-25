Власти Украины планируют конфисковывать земельные участки, если их купят россияне

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Украины планируют конфисковать землю, если ее владельцами окажутся российские юридические или физические лица. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, комментируя содержание законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

"В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли <...> Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или роскомпания стали владельцем украинской земли, участок конфискуют", - заявил Высоцкий в интервью изданию Лига.net. Замминистра уточнил, что конфискация будет проводиться в пользу государства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 20 сентября опубликовало для обсуждения проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. Отмечается, что приобретать такие участки могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине, которая в настоящее время разрабатывается новым правительством страны, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимально экономического эффекта".