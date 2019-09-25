Депутаты Архангельской области снизили налог на доход для малого бизнеса в 1,5 раза

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Малые предприятия Архангельской области, работающие в сфере сельского хозяйства, а также занимающиеся научными исследованиями и производством пищевых продуктов, с 2020 года будут платить налог на доход в 10%, что в 1,5 раза ниже текущих показателей. Соответствующее решение приняли в среду депутаты регионального парламента.

"Парламентарии приняли закон о размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Законом уменьшается налоговая ставка. Изменение коснется предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения в сфере сельского хозяйства, научных исследований, производства пищевых продуктов, одежды, мебели. Для них ставка налога составит 10 процентов вместо 15", - говорится в сообщении пресс-службы архангельского областного собрания депутатов.

Закон начнет действовать в Архангельской области с 1 января 2020 года.

"Ко второму чтению к законопроекту поступило шесть поправок от губернатора Архангельской области и депутатов, часть из которых были поддержаны профильными комитетами регионального парламента", - сказал председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

Согласно принятому документу, часть предпринимателей может претендовать на ставку налога в 8%. Она предназначена для малого бизнеса, который занимается производством лекарств, водоснабжением, утилизацией отходов, обработкой вторсырья. Кроме того, 8% от прибыли будут платить бизнесмены, работающие в сфере образования, культуры, здравоохранения. Чтобы платить налог по пониженной ставке предприятия должны иметь в штате как минимум трех сотрудников и не иметь долгов перед налоговой службой.