Минфин не против создания "Ростелекомом" аналога SWIFT

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ не против создания "Ростелекомом" собственной системы передачи информации и совершения платежей - аналога SWIFT. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я считаю, что у нас система передачи финансовых сообщений есть - аналог SWIFT. Строго говоря, никаких ограничений на то, что должен быть госмонополист и все, - нет. Поэтому если будет коммерческий способ конкурировать - ну и хорошо, мы за конкуренцию", - сказал он.

"Ростелеком" планирует запустить собственный сервис передачи информации и совершения платежей, для чего создает совместное предприятие с компанией "Казначейские системы", написала газета "Известия" со ссылкой на гендиректора "Казначеских систем" Александра Гришина. Новый сервис должен будет стать еще одной - помимо Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ - альтернативой международной системе SWIFT, опасность отключения от которой из-за санкций существует для России.