IKEA начнет продажу мини-версии плюшевой акулы "Блохэй"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Шведский ретейлер IKEA начнет продавать уменьшенную версию плюшевой акулы "Блохэй" к концу 2019 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Еще один интересный проект, который мы запускаем в конце этого года - наша знаменитая мягкая игрушка - акула "Блохэй" в уменьшенной копии", - сказал он.

Продаваться игрушка начнет во всем мире в одно время, примерно в конце осени, отметил Эрнтелл. Размер составит 55 см.

Акула из IKEA стала популярной среди покупателей еще в 2018 году. Товар стал одним из самых востребованных по поисковым запросам в интернете, в магазинах наблюдался дефицит игрушки, а в интернете появлялись объявления о перепродаже акулы с наценкой.