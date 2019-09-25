Регионы РФ готовы представить Ираку инвестиционный потенциал на бизнес-ярмарке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские регионы готовы презентовать Ираку свои инвестиционные и экспортные возможности в ходе бизнес-ярмарок, сообщил в среду заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Считаем необходимым совместить проведение совместного заседания российско-иракской рабочей группы с организацией бизнес-ярмарки, на которой заинтересованные предприятия из субъектов РФ смогут провести презентации своего туристского, а также экспортного потенциала, представить инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать иракскую сторону. Рассчитываем на содействие регионов в привлечении деловых кругов для участия в бизнес-ярмарке", - приводит слова Кошина пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам заседания российской части российско-иракской рабочей группы в области торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества.

Потенциал российско-иракских торгово-экономических отношений может быть реализован за счет активизации экспорта на межрегиональном уровне, а также деловых встреч, в том числе - бизнес-ярмарки, считают в министерстве.

По информации Минкавказа, Ирак заинтересован в строительных материалах, промышленном оборудовании, фармацевтической продукции, товарах массового потребления, а также в налаживании сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Как подчеркивают в министерстве, особое внимание уделяется поставкам на иракский рынок зерновой и животноводческой продукции российского производства. Ирак также заинтересован и в других продовольственных товарах, в частности, в овощной продукции, растительных маслах и кондитерских изделиях.

В 2016-2018 годы двусторонний товарооборот между Россией и Ираком составил более $3 млрд. За 2018 год основными статьями российского экспорта, не связанными с нефтяной и оборонной промышленностью, стали продовольственные товары, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.