Источник: гендиректор "РТИ" Максим Кузюк снят с занимаемой должности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет директоров АО "РТИ" на заседании в среду снял с занимаемой должности гендиректора общества Максима Кузюка. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На прошедшем сегодня заседании совета директоров АО "РТИ" гендиректор общества Максим Кузюк снят с занимаемой должности", - сказал собеседник агентства. Источник не назвал причин такого решения.

Максим Кузюк родился в 1975 году. В 1998 году окончил Московский физико-технический институт по специальности "Прикладная математика и физика". В 2006 году получил степень МВА в школе IMD в швейцарской Лозанне.

С мая 2004 по декабрь 2006 года - заместитель генерального директора в "ДриллТек Рус". С февраля 2007 по январь 2011 года - директор The Boston Consulting Group. С января 2011 года по июнь 2012 года - генеральный директор в группе компаний ОАО "Ижмаш" (концерн "Калашников"). С июня 2012 по декабрь 2016 года - генеральный директор холдинга "Технодинамика". В 2017 году он возглавил АО "РТИ".

АО "РТИ" - крупный российский отраслевой холдинг, разработчик и производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий. Также РТИ занимается разработкой и производством автоматизированных систем управления и безопасности, систем связи и радиолокационных станций (РЛС). Компания создает РЛС высокой заводской готовности российской системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж".