Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в среду разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,02% - до 2755,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,59% - до 1350,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,41% - до 64,245 рубля, курс евро снизился на 0,17% - до 70,363 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,49% - до $62,06 за баррель.

В четверг российский рынок акций, вернувшийся на волне ухода от риска к уровням начала сентября, может отыграть часть потерь, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Сообщения об импичменте Дональда Трампа вызвали короткую эмоциональную реакцию на рынках. По нашему мнению, эта тема будет быстро отыграна рынками, поскольку очевидна слабость повода для импичмента, и в целом шансы на успех политических соперников действующего президента близки к нулю. Завтра фокус внимания инвесторов может сместиться на статданные, которых выйдет немало. Прежде всего в разрезе ожиданий дальнейших шагов ФРС в денежно-кредитной политике важны оценки ВВП США за второй квартал, а также сальдо внешней торговли товарами в августе и блок статистики по американскому рынку труда", - пояснил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2740-2770 пунктов, по курсу доллара - 64,1-64,6 рубля, евро - 70,5-71 рубля.