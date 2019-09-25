Наибольший рост объема ссуд среди заемщиков старше 60 лет фиксируется в нецелевых кредитах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наибольший рост объемов кредитования заемщиков старше 60 лет зафиксирован при предоставлении нецелевых потребительских кредитов, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Рост кредитования потребителей в возрасте 60+ за счет именно потребительских кредитов обусловлен тем, что такой вид кредитов является наиболее простым с точки зрения потребителя: деньги получаешь сразу, каждый месяц вносишь одинаковую сумму, потратить можешь на любые цели", - приводит пресс-служба слова главы БКИ Олега Лагуткина.

Объем портфеля нецелевых потребительских кредитов по итогам августа составил 4,2 трлн рублей, или 47% от общего кредитного портфеля.

В "Эквифакс" пояснили, что банки, в свою очередь, пытаются найти новые сегменты клиентов для поддержания роста своего бизнеса, и некоторые из них обратились к кредитованию пенсионеров, что после увеличения пенсионного возраста стало более привлекательным из-за сохранения источника дохода в виде заработной платы.

Средние суммы потребительских кредитов увеличились в 2019 году и превысили 95 тыс. руб., что почти на 20% выше показателя на начало 2019 года.