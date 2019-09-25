МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк может быть докапитализирован в 2020 году на 10 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В документе отмечается, что внос в уставный капитал банка направлен на сохранение темпов роста аграрного производства, а также стабилизацию работы Россельхозбанка.

В 2019 году на докапитализацию Россельхозбанка из федерального бюджета было выделено 15 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей планировалось направить на эти цели в 2020 году.

Россельхозбанк был создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков.