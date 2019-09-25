{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхозбанк может быть докапитализирован в 2020 году на 10 млрд рублей

В 2019 году на докапитализацию кредитной организации было выделено 15 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк может быть докапитализирован в 2020 году на 10 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В документе отмечается, что внос в уставный капитал банка направлен на сохранение темпов роста аграрного производства, а также стабилизацию работы Россельхозбанка.

В 2019 году на докапитализацию Россельхозбанка из федерального бюджета было выделено 15 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей планировалось направить на эти цели в 2020 году.

Россельхозбанк был создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков.

Теги
Россия
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Доходы в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году - 21,2 трлн руб., в 2022 году - 22 трлн руб.
Читать полностью