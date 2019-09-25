Кабмин не сможет в 2020 году увеличивать численность чиновников

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство России в 2020 году не сможет принимать решения, приводящие к увеличению численности федеральных государственных служащих. Такая норма содержится в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы, текст которого опубликован в среду на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за исключением решений в отношении работников федеральных казенных учреждений, создаваемых правительством в целях реализации мероприятий по поддержке экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя", - готовится в статье 7 проекта бюджета.

Еще одна норма этой статьи предусматривает, что в 2020 году из бюджетов недотационных регионов могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету для софинансирования расходных обязательств РФ по материально-техническому обеспечению деятельности полиции.