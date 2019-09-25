Арбитражный суд Саратовской области принял заявление по банкротству предприятия "Тролза"

ТАСС, 25 сентября. Заявление о банкротстве предприятия "Тролза" поступило в Арбитражный суд Саратовской области. Это следует из текста определения, опубликованного в среду на сайте суда.

Завод "Тролза" перешел на особый режим работы с 14 марта в связи с нехваткой оборотных средств после задержания на тот момент гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции. По последним данным, режим простоя продлится на заводе минимум до конца сентября. С марта по сентябрь на заводе уволили более половины сотрудников, сейчас в штате около 350 человек.

"В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление кредитора - акционерного общества "Акционерный банк "Россия" о признании закрытого акционерного общества "Тролза" несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры наблюдения, включении в реестр требований кредиторов должника требование в размере 189 млн 623 тыс. 179 рублей 31 копейки", - отмечается в документе.

Из определения следует, что акционерный банк "Россия" в заявлении просит утвердить в качестве временного управляющего Андрея Фомина. Он является членом союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса". В документе также говорится, что судебное заседание по рассмотрению вопроса обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 31 октября.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельсе Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.