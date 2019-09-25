На расселение из оползневых зон Чечни в 2020 году могут выделить 99 млн рублей из бюджета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Субсидии на социальные выплаты жителям Чеченской Республики, проживающим в оползневой зоне, в следующем году предусмотрены в сумме 99 млн рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Субсидии бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики: 2020 год - 99 млн рублей", - говорится в проекте.

Такие же суммы - 99 млн рублей - предусмотрены на выплаты переселенцам из оползневых зон в Чечне в 2021 и 2022 годах.

В мае этого года на сайте главы и правительства Чечни сообщалось, что в 2019 году на переселение граждан из оползневых зон из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей, на эти средства планировалось переселить 1747 человек. Всего, по данным властей региона, в зоне воздействия оползневых процессов в Чечне проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска.