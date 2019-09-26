В Магаданской области установили восьмилетний рекорд по вылову лосося

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Лососевая путина завершилась в Магаданской области рекордным уловом - более 10,4 тыс. тонн рыбы, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На Колыме завершилась рекордная путина за последние восемь лет <...> Нынешний год можно считать урожайным. Всеми участниками путины, в числе которых промышленные предприятия, научные организации, рыбаки-любители и представители коренного населения Магаданской области, добыто больше 10,4 тыс. тонн. Подобных уловов в Магаданской области не было с 2011 года, когда добыли 12 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В правительстве региона ТАСС уточнили, что подсчеты еще ведутся. После подведения окончательных итогов общая цифра может стать больше.

Промысел лососевых в регионе начался 20 июня для коренных малочисленных народов Севера (КМНС), в последних числах июня - для остальных жителей. Для КМНС в этом году было выделено для вылова 619 тонн лососевых, всего в этом году было разрешено для вылова до 13 тыс. тонн красной рыбы.

Магаданская область занимает второе место по вылову лососевых на Дальнем Востоке.