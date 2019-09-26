X5 Retail трансформирует сеть гипермаркетов "Карусель" в течение двух лет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. X5 Retail Group намерена в течение двух лет трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель", говорится в сообщении ретейлера.

Часть магазинов - 34 гипермаркета - будет переделана в супермаркеты большого формата и передана под управление "Перекрестка". Этот этап трансформации планируется завершить к началу 2021 года. Еще 20 гипермаркетов "Карусель" будут закрыты к 2022 году. Оставшиеся 34 гипермаркета продолжат работать под брендом "Карусель", пока "менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия", отмечается в сообщении.

"Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом, например, давлением со стороны онлайн-торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на "магазинах у дома" и супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей. Быстрорастущий онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам предлагать эффективную альтернативу покупателям "Карусели" в части миссии закупка впрок", - прокомментировал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, слова которого приводит пресс-служба компании.

Таким образом, ретейлер ориентируется на желание покупателя, который "голосует ногами против гипермаркетов как формата", пояснили в компании. Популярность гипермаркета как формата торговли в последние годы снижается во всем мире, и это подтверждается отрицательным трафиком "Карусели" в последнее время и низкой динамикой продаж, отметили в пресс-службе X5.

В долгосрочной перспективе X5 Retail ожидает положительный эффект от трансформации на рентабельность компании благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, которые будут переданы "Перекрестку", отметил Шехтерман.

Эффект на прибыль

Сеть "Карусель" за первое полугодие 2019 года принесла X5 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. Сейчас под брендом "Карусель" работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 - на арендованных. До принятия решения о трансформации X5 успешно тестировала открытие на базе гипермаркетов "Карусель" больших супермаркетов "Перекресток" с торговой площадью в среднем 2,5-3 тыс. кв. м. Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в III квартале 2019 года может составить 5-6 млрд руб. без влияния на денежный поток, отметили в X5.

X5 Retail Group - один из крупнейших ретейлеров страны. На 30 июня 2019 года под управлением компании находились 15 тыс. 260 магазинов, включая 14 тыс. 385 магазинов "Пятерочка", 785 супермаркетов "Перекресток" и 90 гипермаркетов "Карусель".