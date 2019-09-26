Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2018 год

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2018 год. Отчет принимается в форме законопроекта в одном чтении.

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год составил 8,220 трлн рублей, из них 8,122 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Общий объем расходов составил 8,505 трлн рублей, из них 8,296 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Исходя из этого, бюджет Фонда за 2018 год исполнен по доходам в сумме 8,269 трлн рублей (8,2% к ВВП), или 100,6% от прогнозируемых объемов, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 8,191 трлн рублей (или 100,9% прогнозных поступлений).

Исполнение бюджета Фонда по расходам за 2018 год составило 8,428 трлн рублей (8,3% к ВВП), или 99,1% к уточненной сводной росписи, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 8,240 трлн рублей (или 99,3% к уточненной сводной росписи).

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, составила 3,229 трлн рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ поступили в сумме 3 млрд рублей. Они были направлены, в том числе, на осуществление расходов, связанных с назначением страховой пенсии по старости по предложению органов службы занятости, на выплату пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и на оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг - 801,7 тыс. рублей. Возмещение этих расходов осуществлялось ПФР при получении от его территориальных органов подтверждающих данные расходы документов.

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году направлено 8,133 трлн рублей. Общий объем дефицита бюджета Фонда за 2018 год составил 159,1 млрд рублей. На покрытие дефицита направлены переходящие остатки средств бюджета на 1 января 2018 года.

Показатели пенсионной системы за 2018 год

С 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного коэффициента была увеличена на 3,7% и составила 81,49 рубля; размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен в сумме 4982,9 рубля в месяц (+ 3,7%). Расходы на индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам составили 183,5 млрд рублей.

С 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9% (исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2017 год) пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в т.ч. социальные пенсии и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на индексацию составили 9,6 млрд рублей.

Перерасчет страховых пенсий был произведен с 1 августа 2018 года на основании поступивших в 2017 году за застрахованное лицо страховых взносов, не учтенных при назначении пенсии или при корректировке размеров пенсий на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета. Расходы составили 9,8 млрд рублей.

Рост страховых пенсий за 2018 год составил 3,2% к уровню 2017 года. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2018 года достиг 14,184 тыс. рублей, что на 3,1% выше уровня 2017 года. Средний размер социальной пенсии на конец 2018 года составил 9,084 тыс. рублей, что на 7,1% выше уровня 2018 года. Величина прожиточного минимума пенсионера за 2018 год составила 8,483 тыс. рублей.