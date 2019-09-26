Четыре бизнесмена из "списка Титова" могут вернуться в Россию до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Три или четыре фигуранта из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, могут вернуться в Россию до конца 2019 года, сообщил ТАСС в четверг президент Ассоциации защиты бизнеса, помощник бизнес-омбудсмена Александр Хуруджи.

"По "списку Титова" по трем-четырем делам есть перспективы, и перспективы неплохие", - сказал он ТАСС. Хуруджи уточнил, что речь идет о бизнесменах из Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале сентября Генпрокуратура РФ предложила не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из "лондонского списка" и заключать с ними соглашения о сотрудничестве с органами следствия. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Титов поддержал эту инициативу. Он отметил, что большинство находящихся за рубежом российских бизнесменов, в отношении которых в России ведутся следственные действия, готовы вернуться в страну и сотрудничать со следствием, но не согласны с тем, что их арестуют сразу при пересечении границы.

"Список Титова" был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.