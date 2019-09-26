МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Документ принимается в одном чтении.

Бюджет исполнен по доходам в сумме 19,454 трлн рублей, по расходам в сумме 16,713 трлн рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) на 2,741 трлн рублей. Сумма доходов оказалась на 506,8 млрд рублей (2,7%) больше, чем это было предусмотрено в прогнозе на 2018 год, отмечают в кабмине.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2018 году составили 12,392 трлн рублей, или 11,9% к объему ВВП за 2018 год и 105,2% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими законами о бюджетах субъектов РФ и о местных бюджетах.

ВВП РФ составил 103,875 трлн рублей (законом о бюджете на 2018 год эта сумма определена в 101,164 трлн рублей), годовая инфляция составила 4,3%.

Расходы бюджета

Наибольшая доля расходов бюджета РФ пришлась на социальную политику - 4,581 трлн рублей (27,4%), национальную оборону - 2,827 трлн рублей (16,9%), национальную экономику - 2,402 трлн рублей (14,4%). В расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ наибольшую долю составляют расходы на образование - 3,015 трлн рублей (25,4%), национальную экономику - 2,468 трлн рублей (20,8%), социальную политику - 2,415 трлн рублей (20,3%).

Расходы федерального бюджета в 2018 году составили 95,6% к уточненной росписи на 2018 год.

Доходы бюджета

В 2018 году доходы бюджетов субъектов РФ выросли на 15,2% от уровня 2017 года (на 1,634 трлн рублей) и составили 12,388 трлн рублей. Фактически полученные доходы превысили плановые показатели на 16% (на 1,711 трлн рублей). Рост поступления доходов наблюдался во всех консолидированных бюджетах субъектов РФ. Наибольший рост доходов отмечен в Тюменской области (43,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (41,7%), Республике Хакасия (39,8%), Республике Карелия (32,3%), Астраханской области (27,8%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 10,220 трлн рублей, что выше плановых показателей в 2018 году на 13,2%. Их прирост составил 13,8% по сравнению с данными 2017 года. Показатели 2017 года были превышены в 83 регионах, при этом снижение наблюдалось только в Республике Крым и Марий Эл.

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2018 году составила 82,5%, что на 1 п.п. ниже уровня 2017 года. Не использованные на 1 января 2018 года остатки средств федерального бюджета 2017 года в сумме 32 млрд 980,1 млн рублей направлены в резервный фонд правительства РФ.

Долговые обязательства регионов

Снижение объема долговых обязательств произошло в 66 регионах. Расходы на обслуживание государственного долга субъектов Российской Федерации за 2018 год относительно 2017 года сократились на 18%, а экономия расходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ относительно первоначально утвержденных расходов регионов на указанные цели составила 50,447 млрд рублей.

Реализация госпрограмм

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, отчет об исполнении бюджета - это "проверка кассового исполнения, как проводились расходы, достоверны ли те данные, которые представляются в Государственную Думу как отчет о финансовом исполнении бюджета".

По его словам, несмотря на рост доходов бюджета, отмечается недостижение целого ряда показателей в экономике - речь идет об инвестициях, производительности труда, экономическом росте. Кроме того, необходимо проанализировать исполнение госпрограмм. "Мы видим совершенно разное отношение. По мнению Министерства экономического развития, большинство государственных программ успешно исполнены. Совершенно другую картину дает Счетная палата и показывает, что, наоборот, есть очень серьезные проблемы в реализации государственных программ", - сказал депутат.

Отдельного внимания заслуживают вопросы реализации федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), добавил Макаров. По итогам 2018 года уровень исполнения расходов на реализацию (ФАИП) является самым низким за 10 лет.

"У нас увеличивается количество объектов, которые не построены, сокращается количество, которые водятся в строй, и нам, безусловно, необходимо разбираться с причинами этого явления накануне принятия бюджета следующей "трехлетки", - указал парламентарий.