Власти Москвы рассчитывают на рост рабочих мест за счет улучшения транспортной доступности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что число рабочих мест за пределами центра будет возрастать за счет увеличения в полтора раза часовой транспортной доступности окраин. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в рамках посещения завода Coca-Cola HBC на западе столицы в связи с проведением акции "Открой#Моспром".

"Активное развитие сети метрополитена, МЦК (работающего Московского центрального кольца - прим. ТАСС), БКЛ (строящейся Большой кольцевой линии - прим. ТАСС) и ожидаемое вскоре создание МЦД (проект Московских центральных диаметров - прим. ТАСС) позволит увеличить территорию Москвы, которая находится в зоне часовой транспортной доступности до любой точки внутри МКАД, примерно на 60% от сегодняшних возможностей. Количество мест, где инвесторам выгодно располагать офисы и торговые центры, существенно расширится. Развитие транспортной доступности делает рабочие места более близкими к местам проживания", - считает заммэра.

Создание рабочих мест на окраинах

Он напомнил, что экономический блок предложил механизм отмены платы за изменение цели использования земельного участка для тех компаний, которые решают создать рабочие места за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). "Для строителей это означает снижение себестоимости объекта (промышленного или офисного здания - прим. ТАСС) в среднем на 20%. И мы уверены, что в ближайшее время первые такие проекты будут запущены. Это позволит жителям не только жить, но и работать комфортно вблизи от места своего проживания, а городу избежать высокой маятниковой миграции из "рабочего" центра в "спальные" районы", - отметил Ефимов.

По его оценкам, пока концентрация рабочих мест в центре намного превышает уровень районов за пределами ТТК: внутри третьего кольца - это примерно два-три рабочих места на одного проживающего там трудоспособного гражданина, за пределами - соотношение меньше единицы.

В целом в специальной программе по развитию рабочих мест на окраинах власти города целесообразности не видят, так как в Москве достаточно рабочих мест, и один из самых низких уровней безработицы среди всех мегаполисов мира - менее 1%. При этом зарплата на московских предприятиях высокая даже по уровню Москвы в целом, отметил Ефимов.

Так, по данным комплекса экономической политики Москвы, среднемесячная заработная плата в обрабатывающих отраслях промышленности города за период январь-август 2019 года составила 73 тыс. 613 рублей, увеличившись на 11,8% к январю-августу 2018 года. По словам вице-мэра, данный показатель на 63,2% больше, чем среднемесячная заработная плата в обрабатывающих отраслях промышленности по России.

Акция "Открой#Моспром"

Впрочем, задача привлечения новых кадров в производственную сферу стоит, и она стала одной из целей акции "Открой#Моспром", наряду со знакомством горожан с промышленной культурой Москвы, подчеркнул Ефимов.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта 2019 года. Организатором акции выступает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы, среди которых научно-производственные корпорации и предприятия "Трансмаш" и "Салют", предприятия пищевой промышленности "Кока-кола эйчбиси Евразия", "Вимм-билль-данн", холдинг "Объединенные кондитеры", "Очаково", комбинат "Черемушки", "Баскин Роббинс". Второй этап прошел с 13 по 15 июня. В рамках второй акции экскурсии на промышленные предприятия Москвы посетили 1,7 тыс. человек. Участники акции попали на такие крупные заводы, как Coca-Cola, "Карат", "Вимм-билль-данн" и другие.

Третий этап проекта "Открой#Моспром" стартовал 26 сентября и продлится до 28 сентября. В нем принимают участие уже 19 предприятий, в частности, производитель микросхем "Микрон", завод по производству чипсов "Московский картофель", Московский завод деревоизделий, производитель безалкогольных напитков "Очаково". Кроме того, впервые в проекте подобного формата примет участие московский завод Renault.