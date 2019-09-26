Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты

Премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя проект бюджета России до 2022 года на заседании правительства 19 сентября, обозначил , что документ, в первую очередь, ориентирован на решение социальных вопросов. Основу расходов составят траты на социальную поддержку, развитие образования, здравоохранения и культуры.

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Правительство РФ представило проект бюджета на ближайшие три года, который предполагает умеренный рост доходов и расходов с последовательным снижением профицита (с 0,8% до 0,2% ВВП). Опрошенные ТАСС эксперты назвали главными задачами и вызовами бюджета активизацию экономического роста, реализацию нацпроектов и развитие инфраструктуры страны.

Вызовами для бюджета, по мнению экспертов, станут необходимость стимулировать экономический рост, справляться с последствиями увеличения налоговой нагрузки, а также санкционное давление и усиление торговых войн в мире.

"В условиях стагнации экономики и санкционного давления со стороны США и их союзников, правительство России вынуждено создавать в ручном режиме условия для роста национальной экономики. В 2020 году расходные статьи бюджета достигнут существенных величин - 19,5 трлн рублей (более $300 млрд). Задача исполнительной власти - так расходовать эти средства, чтобы создать стимулы для оживления экономической деятельности в более чем двух десятках отраслях российской экономики", - говорит эксперт клуба "Валдай", профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам заместителя руководителя Центра социально-экономических исследований ЦСР Дмитрия Касаткина, оказать давление на основные статьи поступлений в бюджет также могут: усиление протекционизма, замедление крупнейших экономик (Китай, Германия), предстоящие внутриполитические события в США, усиление конкуренции за рынки сбыта энергоресурсов, а также нестабильность в ключевых странах - экспортерах энергоресурсов.

В числе внутренних факторов, которые могут стать вызовами для бюджета, эксперты называют отсутствие роста эффективности реализации госпрограмм, рост долговой нагрузки населения и связанные с этим риски для финансовой системы, а также влияние повышения налогов и сборов в 2019 году. По мнению Ткаченко, последний фактор хоть и привел к усилению профицита бюджета, но сопровождался повышением налогового давления на всю российскую экономику, что вылилось в замедление роста ВВП. "Совершенствование налоговой системы России должно, в теории, привести к активизации бизнеса на приоритетных для государства направлениях, но пока не ясно, посредством каких мер эта задача будет решена", - отмечает эксперт.

Судьба резервов

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), в который направляются дополнительные нефтегазовые доходы, в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, а в 2022 году - до 16,2 трлн рублей. Таким образом, объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП, а это открывает возможности для инвестирования части средств фонда (все, что выше 7% ВВП).

Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы (чтобы избежать давления на курс рубля и инфляцию) или во внутренние проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

В Минфине подчеркивают, что доля внутренних инвестиций должна быть не очень большой, чтобы не подвергать опасности конструкцию по снижению зависимости курса рубля, инфляции и процентных ставок от цен на нефть. Пока величина этой доли - предмет обсуждения. Концепция инвестирования ликвидной части фонда, по информации Минфина, будет готова к концу 2019 года.

Эксперты сходятся во мнении, что средства ФНБ необходимо вкладывать именно во внутренние проекты. "Часть ФНБ сверх ликвидных 7% [ВВП] должна, конечно, тратиться на инфраструктурные проекты. Это связано с тем, что в силу сокращения потребительского кредитования внутренний спрос в следующем году упадет в номинальном выражении. По цифрам Минэкономразвития, если в этом году прирост был 1,7 трлн рублей, то в следующем году ожидается 0,4 трлн рублей. Это означает, что в номинальном выражении 1,3 трлн рублей - это выпадение конечного спроса, что скажется на экономическом росте", - говорит заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик предлагает правительству воспользоваться эволюционным принципом и повышать долю инвестиций во внутренние проекты постепенно. "Я думаю, на первых порах доля, которая будет направляться на инвестирование внутри страны, будет относительно небольшой. Потом, с течением времени, по мере того, как бюджет будет показывать большую эффективность в реализации инвестиционных расходов, я думаю, эта доля может дальше возрасти", - считает эксперт.

Однако такие беспрецедентные для новейшей истории России вливания в национальную экономику могут подорвать достижение российских монетарных властей - низкую инфляцию, предупреждает Ткаченко. "Очевидно, что после 2020 года ФНБ сохранится, но есть немало причин для того, чтобы задаться вопросом о миссии фонда. Некоторые из исполняемых им функций - увеличение "подушки безопасности" и стерилизация денежной массы, способной привести к разрушительному для российской экономики росту валютного курса рубля - прекрасно могут выполнить и другие институты нормальной рыночной экономики. Думаю, что широкая экспертная дискуссия о будущем ФНБ не за горами", - полагает Ткаченко.

Нацпроекты укрепят позиции

Расходы федерального бюджета на национальные проекты в 2020 году увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом - до 2 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,3 трлн рублей в 2021 году и до 2,7 трлн рублей в 2022 году.