Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Поправки в налоговый и бюджетный кодексы РФ, которые касаются вина и начнут действовать с 1 января 2020 года, не приведут к серьезному росту цен на вина, считают опрошенные ТАСС российские производители вина. При этом они отмечают, что выгоднее и для производителей, и для потребителей будет, если вырастет доля вина из российского винограда, потенциал для этого есть, но понадобится время.

Госдума 19 сентября приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 г. единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства. В итоге в 2020 г. ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 руб. до 31 руб. за л, на игристые - с 36 руб. до 40 руб. за л. При этом производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

Прогноз на цены

На винодельческих предприятиях Крыма и Краснодарского края, где производится почти все российское вино, инициативу поддерживают. И, вопреки ранее озвученным опасениям федеральных экспертов, серьезного повышения цен не прогнозируют.

"Они хотят, чтобы мы заплатили налог, а потом обещают вернуть его - это странно, тем более, что процент возврата мы пока не понимаем. Если повысят акцизы для всех, это будет негативно сказываться на цене, цены всегда в такой ситуации растут. Когда произошло повышение НДС, все игроки на рынке цены подняли примерно на 1,5-2%. Сейчас, думаю, произойдет то же самое; возможно, не сразу, но за квартал - [повышение цен начнется] точно", - считает коммерческий директор крупной крымской винодельни Alma Valley Александр Капишев.

На крупном кубанском предприятии "Фанагория" также считают, что цены могут вырасти даже на то вино, на которое положен налоговый вычет: ведь сначала все равно придется заплатить повышенный акциз. При этом предприятие поддерживает инициативу, как и любые другие меры поддержки российских производителей.

Незначительный рост цен допускают на предприятии "Абрау-Дюрсо", которое является крупнейшим производителем шампанских и игристых вин Краснодарского края и одним из крупнейших в РФ. Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов рассказал ТАСС, что предприятие, которое вынуждено закупать часть виноматериалов за рубежом из-за недостатка своего винограда, ожидает небольшого удорожания производства напитков. Однако, заверил собеседник агентства, компания не намерена повышать цены на продукцию больше, чем обусловлено инфляцией - в 2020 году этот показатель, по его данным, для вин прогнозируется на уровне около 3%.

А директор Севастопольского завода шампанских вин Александр Жежель уверен, что предприятию вовсе не придется поднимать цены.

Выгода для предприятий

Гендиректор "Кубань-Вино" (одна из крупнейших краснодарских виноделен, входит в холдинг "Ариант") Виктория Емельянович уверена, что значительного роста цен на продукцию компании для покупателей не будет. "Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям, это позволит поддержать российское виноделие, а потребителям - получить качественную отечественную продукцию. Снижение налоговой нагрузки на бутылку вина, выращенного из отечественного винограда - это реальная инвестиция в виноградники и заводы по переработке винограда", - добавила она.

По мнению председателя совета саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма, генерального директора "Массандры" Янины Павленко, в конечном итоге нагрузка на предприятия, использующие российский виноград, существенно снизится. "Все это должно послужить предпосылкой для интенсивного развития отрасли виноградарства на территории России. Мы видим экономическую выгоду - она налицо. Немного опасаемся дополнительного администрирования, которое может лечь на производителей", - сказала собеседница агентства.

Павленко добавила, что вина "Массандры" не подорожают из-за налоговых изменений, но возможен рост цены из-за инфляции. При этом резких скачков стоимости не произойдет.

Свой виноград

Представители отрасли отмечают, что пока не получено разъяснений, как именно будет проводиться налоговый вычет, о влиянии поправок на экономику предприятий говорить сложно. Некоторые указывают, к примеру, что вычет будет получать не винодел, а фермер, который производит ягоду, - и это может сказаться на работе компаний, которые не имеют достаточно сельхозугодий.

Как уточнил ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, сейчас только около трети вина, появляющегося в продаже, произведено на российских предприятиях из отечественного винограда. Около трети произведено на территории РФ, но из привозного виноматериала, остальные напитки импортные. По оценкам президента группы "Абрау-Дюрсо" Титова, при текущей ситуации российские предприятия смогут обеспечить себя российским виноградом на 100% примерно через 20 лет.

При этом компании, занимающиеся разведением саженцев, готовы закрыть потребности российских виноградарей. "В год в России закладывается порядка 1,5 тыс. га новых виноградников - это более 2 млн саженцев. Наши мощности составляют около 3,5 млн саженцев в год, при этом в перспективе производственная инфраструктура питомника позволит производить до 5 млн саженцев - то есть мы готовы закрыть всю российскую потребность", - сообщил ТАСС исполнительный директор агрофирмы "Южная", входящей в один из крупнейших в РФ винных холдингов "Ариант", Сергей Тарахно.

Он уточнил, что компания сотрудничает с агропредприятиями Крыма и Краснодарского края, также есть заказы с Северного Кавказа, но туда покупают не саженцы, а черенки для подвоя. При этом часть сортов, которые предлагает предприятие, районированы для Крыма и Таманского полуострова. Агрофирма уже получила заказы на более чем 500 тыс. саженцев, которые должна поставить разным компаниям в 2020 году.

У "Арианта" один из самых больших питомников в России, но менее крупные также предлагают свои саженцы виноградарям. В частности, Alma Valley поставляет посадочный материал небольшим компаниям, в том числе производящим дорогие вина высокого качества. При этом предприятие обеспечивает свои виноградники, а через два-три года сможет полностью отказаться от импортных саженцев.