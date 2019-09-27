"Ъ": Минэнерго хочет поддержать переработку СУГ за счет повышенного НДПИ на нефть

МОСКВА. 27 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ предлагает для поддержки переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ) ввести исходя из базовой цены на нефть в $60 за баррель и курса доллара в 66 рублей обратный акциз для СУГ на уровне 7,3 тыс. рублей за 1 т в целях стимулирования создания в РФ новых пиролизных мощностей СУГ, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сорокина вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Общие расходы на эти цели могут составить 55-60 млрд рублей в год. Минэнерго предлагает брать их из тех 350 млрд рублей, которые Минфин получит за счет бессрочного продления повышенного НПДИ для нефтяников, отмечает издание.

Сорокин в письме Козаку также отметил, что после введения обратного акциза на СУГ до половины объема переработки нафты (2,8 млн т в год) может быть замещено СУГ. Это, считают в Минэнерго, даст бюджету дополнительно около 18 млрд рублей в год за счет доходов от экспорта освободившейся нафты, а также снижения платежей по обратному акцизу на это сырье.

По словам источников "Коммерсанта", акциз на СУГ принципиален для трех крупных проектов, которые должны быть запущены после 2023-2024 годов: Амурского ГХК "Сибура" (мощность - по 1,5 млн т этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято), химического комплекса "Русгаздобычи" Артема Оболенского в Усть-Луге и Иркутского завода полимеров (проект ИНК).

Как сообщает газета, ранее предполагалось, что льготы для переработки СУГ профинансируют за счет повышения экспортной пошлины на них, но Минэнерго считает, что этих денег не хватит.

Официально в Минфине отметили, что получили предложения Минэнерго, и вопрос прорабатывается.