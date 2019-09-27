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В Яндекс.Дзен появилась возможность публиковать видео

Ролики не должны быть длиннее 15 минут

В Яндекс.Дзен появилась возможность добавлять видео. Как отмечается в официальном сообщении компании, алгоритм Дзена будет рекомендовать пользователям ролики наряду с привычными для платформы статьями и медиа. 

"Мы приглашаем публиковать видео текущих авторов Дзена, а также блогеров с других платформ, которым Дзен может дать дополнительную аудиторию", - отметил генеральный директор Яндекс.Дзена Дмитрий Иванов.

Площадка уже протестировала видеоформат с ограниченным количеством блогеров. Результаты показали, что наиболее эффективно публиковать в Дзене короткие видео продолжительностью до 15 минут. Также у авторов появится возможность размещать в видеоформате нативную рекламу.

"В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в Дзене 20 млн просмотров видео в день", - говорится в сообщении.

Яндекс.Дзен - это сервис персональных рекомендаций и платформа для авторов. У создателей собственного контента есть возможность найти на площадке свою аудиторию.

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