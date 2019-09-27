Власти Крыма рассказали о росте доходов от туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Крым в этом году посетило уже более 6,5 млн туристов, поступления в бюджет Крыма только в первом полугодии увеличились почти на четверть, написал в пятницу на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников отрасли со Всемирным днем туризма.

"Туризм - одна из основ экономики Крыма. Поступления в бюджет республики от туристической отрасли в первом полугодии текущего года увеличились почти на четверть в сравнении с прошлогодним показателем и составили 1,46 млрд рублей. Туристический поток растет с каждым годом. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже превысило 6,5 млн", - написал Аксенов.

По госпрограмме развития туризма в этом году в республике проведена модернизация около 80 санаторно-курортных и гостиничных организаций, отметил Аксенов. "Всего в этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%", - добавил глава Крыма.

Он отметил, что продолжается создание туристических кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, городе Саки, Черноморском и Ленинском районах. "Работа ведется по всем проектам, она находится на разных стадиях - от поиска инвестиционных площадок до строительно-монтажных работ. Окончание работ планируется в 2020-2023 годах", - написал Аксенов.

Основными направлениями туризма в Крыму, наряду с пляжным отдыхом, становятся лечебный, экскурсионно-познавательный, гастрономический, исторический, этнографический, а также событийный туризм. "Ежегодно в нашем регионе проходит более 200 событийных мероприятий различной направленности. Многие из них уже стали "визитными карточками" Крыма. Это Международный фестиваль Koktebel Jazz Party, Международный молодежный фестиваль "Экстрим Крым", форум "Таврида", международные соревнования по клифф-дайвингу, фестиваль "Генуэзский шлем" и многие другие", - добавил глава республики, отметив, что также рассматривается возможность создания горнолыжного туристического кластера в районе Ай-Петри и Чатыр-Дага.

Прямые доходы от туризма в общей сумме налогов составили 7% и по итогам года власти Крыма ожидают кратного увеличения этой суммы, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма региона. "По экспертным оценкам за счет смежных отраслей туризм обеспечивает около 25% всех доходов региона", - приводятся в сообщении слова министра Вадима Волченко.

О туризме в Крыму

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, а в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.