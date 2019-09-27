На развитие овцеводства в Северной Осетии выделено 9,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили 9,7 млн рублей на развитие овцеводства, отрасль поддерживается отдельной региональной программой в 2019 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр экономического развития региона Казбек Томаев.

"С 2018 года по решению руководства республики овцеводство стало активно поддерживаться. Фермерам, занимающимся разведением мелкого рогатого скота, предоставляются гранты и субсидии. Только в этом году было выделено 9,7 млн рублей, а поголовье увеличилось на 22 тысячи голов", - отметил собеседник агентства.

В этом году овцеводы планируют довести поголовье до 50 тысяч, что будет равно половине от показателей советских времен.

Для реализации программы развития овцеводства планируется использование земельных участков в Алагирском, Пригородном и Ирафском районах республики. Общая площадь пастбищ будет доведена до 20 тысяч гектаров.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правительству республики разработать программу развития горных территорий, включая развитие овцеводства. По его словам, в республике неэффективно используются горные и высокогорные пастбища и сенокосы, кормовой потенциал которых позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.