Развитие и перспективы национальной инициативы "Энерджинет" обсудят на РЭН-2019

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Панельная сессия "Энерджинет 2.0: приоритеты, перспективы, возможности" состоится 4 октября на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

В состав участников сессии вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, глава "Россетей" Павел Ливинский, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, заместитель главы "Системного оператора Единой энергетической системы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий и замруководителя рабочей группы "Энерджинет" Дмитрий Холкин.

Участники сессии обсудят результаты, которых удалось добиться за время реализации дорожной карты "Энерджинет", новые мировые энергетические тренды и вызовы для российской энергетики.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Энерджинет" является одним из приоритетов госполитики по развитию технологических отраслей, отмечается в сообщении. "Благодаря Национальной технологической инициативе в нашей стране удалось запустить очень важную работу, связанную с разработкой архитектуры новой энергетики. Это принципиально важный вопрос, потому что нужны комплексные решения, интегрированные в бизнес", - считает Холкин.

О форуме

Главными темами обсуждения на РЭН-2019 станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

В 2018 г. общее число участников РЭН достигло 9,5 тыс. человек, среди которых были главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов РФ, ведущие международные эксперты и организации.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.