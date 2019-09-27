Эксперты назвали основные риски для роста российской экономики

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нестабильность в мировой экономике и слабость внутреннего спроса создают риски для роста экономики России в 2019-2020 годы., говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" подготовленном экспертами НИУ ВШЭ.

"Ближайшие перспективы экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса и нестабильной ситуации в мировой экономике становятся все более туманными", - отмечают в ВШЭ.

По словам экспертов, в экономике РФ в августе сохранились прежние тенденции - стагнация потребительских расходов и строительства на фоне роста промышленного производства. При этом в ближайшие месяцы годовые темпы роста индекса базовых отраслей будут повышаться за счет эффекта низкой базы IV квартала прошлого года и сможет достичь 1,4%. Этому будет способствовать продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики и возможный рост бюджетных расходов на нацпроекты.

"Ближе к концу года ожидается наращивание финансирования нацпроектов, а Банк России в сентябре вновь опустил ключевую ставку - до 7% - и, вероятно, опустит ее еще ниже. Стоит ожидать и формального улучшения индекса экономической активности - за счет его активного текущего роста с начала года и эффекта низкой базы IV квартала прошлого года. Так, если в последующие месяцы индекс будет прибавлять по 0,1% (1,5% годовых), то средний годовой рост в сентябре - декабре составит 2,4% против 0,8% в январе - августе, а в целом за год выйдет на 1,4%", - поясняют эксперты.

В ВШЭ уверены, что если целевой показатель роста ВВП РФ в 1,3% в 2019 году достижим, то замедление роста мировой экономики и нестабильность внешнего фона будут создавать риски для последующего роста экономики РФ в 2020 году.