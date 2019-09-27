Брокеров могут обязать возмещать убытки неквалифицированных инвесторов от сделок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Брокеров и финансовые компании могут обязать возмещать неквалифицированным инвесторам убытки, понесенные в случае проведения рискованных сделок. Это следует из последних поправок к законопроекту ЦБ РФ о категоризации инвесторов, с которыми ознакомился ТАСС.

Центробанк намерен ввести дополнительные меры, защищающие начинающих инвесторов. Согласно проекту документа, вносящему изменения в ФЗ "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты, регулятор возложит на брокеров дополнительную ответственность за проведение рискованных сделок для непрофессиональных инвесторов. Это также может коснуться и остальных участников финансового рынка - форекс-дилеров, микрофинансовых организаций (МФО) и страховщиков.

В документе отмечается, что финансовые компании будут обязаны предоставлять клиенту характеристики предлагаемых инструментов, а также информацию о возможных рисках при совершении операций с ними. Помимо прочего, на финансовые компании будет возложена необходимость производить квалификацию своих клиентов и брать на себя ответственность в случае присвоения им ошибочной квалификации профессионального инвестора и их финансовых потерь. Законопроект о категориях инвесторов на финансовом рынке Госдума приняла в первом чтении 29 мая 2019 года. Как рассказал ТАСС собеседник в финансовых кругах, рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на декабрь 2019 года.

Брокеры могут нести ответственность за риск клиента

Новая версия документа устанавливает неквалифицированным инвесторам порог для совершения рискованных сделок в размере 50 тыс. рублей в год. Тем не менее, чтобы воспользоваться "рискованными инструментами", клиенту потребуется пройти тест брокера на их понимание. Правила и процедура проведения тестирования будет разрабатываться саморегулируемой организацией (СРО), отмечается в проекте документа.

Однако, даже после получения отрицательного результата тестирования, брокер все равно сможет проводить операции клиента с рискованными ценными бумагами, доступными для неквалифицированного инвестора. При этом, как ранее рассказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов, при возникновении у непрошедшего тест неквалифицированного инвестора финансовых потерь, брокеров могут обязать возмещать убытки. Подобные случаи будут рассматриваться в судебном порядке, пояснил он.

Ответственность распространится и на другие финансовые компании

Согласно проекту документа, аналогичные требования будут возложены и на остальных участников финансового рынка, включая страховые компании и форекс-дилеров, а также МФО.

В частности, форекс-дилеры будут обязаны возместить клиенту убытки и комиссионные расходы, понесенные при заключении договоров с производными финансовыми инструментами, а также с иностранной валютой или валютной парой, если понесший убытки клиент докажет, что процедура признания его квалифицированным инвестором форекс-дилером была нарушена. Согласно проекту закона, операции на рынке Forex будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Ответственность может распространяться и на компании и посредников на рынке страховых услуг. Согласно принятому в первом чтении законопроекту, под категоризацию инвесторов могут попадать договоры страхования жизни без полной защиты капитала - где страховая сумма по риску дожития (подлежащая выплате в конце срока действия договора) составляет меньше 100% уплаченных страховых взносов. Такие договоры могут быть заключены только с квалифицированными инвесторами, либо при условии прохождения тестирования.

Если договор будет заключен с нарушением этих требований, клиент вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, а страховщик или страховой брокер будет обязан возместить страховую премию в полном объеме, а также уплатить процент на сумму страховой премии за время пользования денежными средствами, следует из законопроекта. Это логичная норма, скорее всего, она войдет в текст ко второму чтению, считает собеседник ТАСС на страховом рынке. По его мнению, чтобы требования соблюдались, должны быть санкции за их нарушение. Другой собеседник агентства говорит, что текущая версия законопроекта может измениться.

МФО могут коснуться ужесточения, связанные с ограничением вложений граждан в микрофинансовые компании. Покупать их облигации и размещать вклады смогут только квалифицированные инвесторы, а минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн рублей. При несоблюдении микрофинансовой компанией данных ограничений, на нее ляжет обязательство возврата суммы займа в полном объеме и уплаты процента на сумму займа за пользование денежными средствами. В случае, если клиент, не имея статуса квалифицированного инвестора, приобрел облигации микрофинансовой компании, последняя будет обязана выкупить у него облигации по рыночной цене на момент приобретения, но не ниже цены покупки, а также возместить все расходы, понесенные в связи с приобретением облигаций.