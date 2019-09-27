Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 октября примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Как сообщает пресс-служба Кремля, тема дискуссии - "Энергетическое партнерство для устойчивого развития".

Среди участников РЭН-2019 - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В рамках официальной программы форума состоится более 70 деловых мероприятий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял ТАСС, что Путин на полях этого мероприятия может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Генсек ОПЕК принимал участие в РЭН и в предыдущие годы. В 2018 году Путин провел с Баркиндо отдельную встречу - также на полях РЭН.

"Российская энергетическая неделя" - крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", пройдет в центральном выставочном зале "Манеж".