РЖД введут скидки для пожилых пассажиров в честь международного праздника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пассажиры "Российских железных дорог" старше 60 лет смогут путешествовать на поезде с 50%-ной скидкой с 30 сентября по 2 октября, говорится в сообщении компании.

Акция будет действовать для билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг. Кроме того, билеты по сниженной цене можно будет купить на поезда дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.

В пресс-релизе РЖД отмечается, что акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте холдинга и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". В случае приобретения документа через интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.