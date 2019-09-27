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ЭТП "Грузовые перевозки" осуществила первую отправку грузов по железной дороге в Латвию

Перевозка осуществляется только с использованием электронного документооборота

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) осуществила первую отправку грузов по железной дороге в Латвию, следует из сообщения, опубликованного на сайте Координационного Cовета по Транссибирским перевозкам со ссылкой на компанию "Цифровая логистика".

Перевозка осуществляется исключительно с использованием электронного документооборота.

25 сентября состоялась отправка минеральных удобрений компании "ОХК "УРАЛХИМ" в Латвию. Помимо согласования заявки в онлайн-режиме клиент заказал через цифровую платформу ЭТП ГП вагоны "Федеральной грузовой компании".

Ранее "Цифровая логистика" заключила соглашение с Латвийской железной дорогой.
 

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