ЭТП "Грузовые перевозки" осуществила первую отправку грузов по железной дороге в Латвию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) осуществила первую отправку грузов по железной дороге в Латвию, следует из сообщения, опубликованного на сайте Координационного Cовета по Транссибирским перевозкам со ссылкой на компанию "Цифровая логистика".

Перевозка осуществляется исключительно с использованием электронного документооборота.

25 сентября состоялась отправка минеральных удобрений компании "ОХК "УРАЛХИМ" в Латвию. Помимо согласования заявки в онлайн-режиме клиент заказал через цифровую платформу ЭТП ГП вагоны "Федеральной грузовой компании".

Ранее "Цифровая логистика" заключила соглашение с Латвийской железной дорогой.

