"Газпром нефть" займется исследованием превращения газа в синтетические алмазы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Газпромнефть-НТЦ", дочерняя структура "Газпром нефть", объявила тендер на исследование превращения углеводородных газов в твердые предметы, следует из материалов закупки.

Как отмечается в документации, цель исследования - "изучить возможность повышения эффективности использования углеводородного газа за счет его превращения в "твердый продукт". В частности, предлагается провести сравнительный анализ получения продуктов, таких как синтетические алмазы.

Заказчик отвел на проведение исследования девять месяцев, но работы должны быть окончены не позднее 30 июня 2020 года. Прием заявок оканчивается 2 октября 2019 года. ТАСС пока не располагает комментарием "Газпром нефти".

Синтезированные алмазы сегодня используются в основном в промышленности, они производятся в лабораторных условиях путем имитации геологических процессов. Прорабатывается также технология производства алмазов за счет осаждения углерода на затравку в газовой среде.