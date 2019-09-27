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Bloomberg: Саудовская Аравия восстановила добычу нефти на уровне 9,8 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия восстановила добычу нефти на уровне 9,8 млн баррелей в сутки - Блумберг.

Эксперты РСПП отметили проблему низкой монетизации нематериальных активов в России
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что в европейских компаниях доля нематериальных активов на порядок выше, чем в российских
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