Эксперты: контроль за ценами на отели в Петербурге на ЧЕ-2020 не скажется на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Диапазон цен на пребывание в гостиницах, который правительство РФ планирует установить в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу летом 2020 года, приемлем и не приведет к негативным экономическим последствиям для гостиничной отрасли, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В четверг правительство РФ разместило проект закона, ограничивающего цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу.

В пределах допустимого

Максимальные цены на категории номеров в гостиницах и хостелах, предложенные правительством РФ на период проведения финала футбольного чемпионата, также оптимальны, как и те, которые были установлены во время чемпионата мира по футболу 2018 года, считает глава Ассоциации малых гостиниц города Владимир Васильев. "В Санкт-Петербурге средняя стоимость размещения в многоместном хостеле составляет 400-500 рублей, поэтому установленное ограничение в 1 тыс. рублей кажется вполне допустимым решением. В целом, предложенные ценовые ограничения позволят местному бизнесу покрыть все издержки и получить ощутимый доход", - считает Васильев.

В период финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 владелец и генеральный менеджер пятизвездочной гостиницы "Гельвеция" Юнис Теймурханлы ожидает высокого роста туристического потока в Петербурге. "То, что Санкт-Петербург - единственный город в России, который принимает Лигу чемпионов, ставит нас в уникальное положение, тем более это лето, туристический сезон. Мы ожидаем заметный рост турпотока, чему также поспособствует ввод электронных виз с первого октября", - добавил предприниматель.

Гостиницы города готовятся к временной корректировке цен, прорабатывают возможные варианты компенсации выпадающих доходов. "Диапазон, в который попадает наш отель, устанавливает максимально низкие цены, но в пределах допустимого для рынка. Например, для категории стандартных номеров ограничение до 30 тыс. рублей считаю разумным. Мы к ней адаптируемся и решаем, куда возможно перенести выпадающие доходы. Дан большой разброс цен в категориях "люкс" и "де люкс", где можно как раз можно компенсировать издержки", - отметил предприниматель.

В то же время глава филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин уверен, что ограничение цен, несмотря на рост числа туристов, снизит налоговые поступления от гостиниц в бюджет города. "Беспокоит не столько турпоток - будут ниже цены, клиенты будут довольны, - а то, что будет налог на прибыль снижаться и доходность отелей соответственно", - отметил он.

Однако отсутствие временного регулирования стоимости гостиничного обслуживания на период международных мероприятий может привести к негативным последствиям не только для туристов, но и для самих участников рынка, подчеркивает Васильев. "Достаточно вспомнить чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии, где завышенные цены в средствах размещения привели к противоположному эффекту, туристы массово заселялись в палатках", - замечает глава Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга.

Ценовые ограничения к ЧЕ-2020

Проект нормативного правового акта, подготовленный правительством РФ, устанавливает максимальные цены на различные категории номеров в гостиницах и хостелах разного класса. Цена самого дешевого койко-места хостела категории "без звезд" может быть ограничена на уровне 1 тыс. рублей в сутки, а цена самого дорогого номера высшей категории в пятизвездочной гостинице - на уровне 525 тыс. рублей. Стандартные номера одноместного (двухместного) размещения в трехзвездочных гостиницах будут стоить, в случае одобрения постановления правительства, не более 15 тыс. рублей за сутки.

При установлении стоимости гостиниц учитываются положения правительственных гарантий, предоставленных кабмином в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Проект направлен на предотвращение спекулятивного роста цен на гостиничные услуги. При его разработке учитывалась практика Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.