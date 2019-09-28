Первый в России завод по производству кормовых витаминов заработает в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Продукция первого в России завода по производству кормовых витаминов, аминокислот и пробиотиков появится на рынке в 2020 году, сообщил журналистам после посещения стройплощадки на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

В ТОР "Надеждинское" проект по производству импортозамещающей кормовой и ветеринарной продукции реализует ООО "Арника". Планируемый объем производства составит 12 тыс. т в год. Это защищенные кормовые аминокислоты, витамины, пробиотики и белки, а также ветеринарные антибиотики.

"Эту продукцию вынуждена страна импортировать практически на 100%, и речь идет о том, чтобы дать хорошие корма для животных, обеспечить высокую их продуктивность. Мы видим, что завод к концу года практически будет готов, и первая продукция пойдет уже в следующем году", - сказал Гордеев после осмотра строительства.

Он отметил, что реализация проекта стала возможна благодаря тому, что в Приморском крае созданы хорошие инвестиционные условия, в частности ТОР. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, выгоду получат не только животноводы, но и растениеводы региона, так как вместе с самим заводом будут построены несколько элеваторных комплексов, что даст возможность хранить продукцию растениеводства.

Специализация ТОР "Надеждинская" - транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья. Всего в Приморье созданы четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". По данным на конец марта, деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей, компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.