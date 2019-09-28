Застройщик московского метро получил предложение о работе в Китае, Индии и Африке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Находящаяся в собственности правительства Москвы инжиниринговая компания "Мосинжпроект" получила предложения о работе за рубежом. С приглашениями о сотрудничестве выступили Китай, Индия и Африка, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мосинжпроект сегодня набрал очень большие компетенции, нам поступает очень много предложений по работе, включая за рубежом. Приглашают строить метро, дороги, объекты. Есть предложения работать в Индии, наши китайские коллегии из компании China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) предлагают совместно работать на различных проектах и уже вышли с официальным предложением, еще Азия и Африка", - сказал он.

По словам Хуснуллина, пока компания реализует проекты только на территории Москвы. "Мы в объекты федерального строительства пока не заходим, у нас много своих. Говоря о зарубежном сотрудничестве, пока в ближайшие годы тоже не собираемся, но в будущем можем выйти на мировой уровень, я в этом убежден. Мы набрали компетенцию, которая позволяет нам это делать: по темпам строительства и качеству мы вышли в мировые лидеры. Вообще "Мосинжпроект" выходит в 100 крупнейших инжиниринговых компаний мира", - отметил заммэра.

"Мосинжпроект" - единый оператор программы развития Московского метрополитена и генеральный проектировщик реконструкции вылетных магистралей и развязок. Предприятие управляло строительством парка "Зарядье" и реконструировало стадион "Лужники". В 2018 году компания приступила к реализации проекта по строительству торгово-пересадочных узлов, включающую возведение коммерческой недвижимости.