Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым

"Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), конечно, мы строим. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции", - сказал он в интервью "Радио "Свобода".

Министр, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, сказал: "Обязательно". По его словам, конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.