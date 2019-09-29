"Ъ": Росстат предложил упразднить к 2024 году всю статистическую отчетность

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании в субботу подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" . В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчетности и объединение системы сбора статистики.

Как уточняет газета, концепция Росстата предполагает также создание единого хранилища первичных данных. Статистическая отчетность же, начиная с "бумажной", с 2022 года должна будет постепенно сокращаться, вплоть до полного ее упразднения в 2024 году. Кроме того, после 2024 года, согласно концепции, статистика будет собираться на основе первичных данных организаций. Издание отмечает, что в качестве принятых ориентиров заявлены двукратное снижение затрат на статотчетность, двукратное сокращение сроков формирования статистики и ее автоматическое раскрытие.

Программное обеспечение для ЦАП, по информации "Коммерсанта", планируется разработать до 30 июля 2020 года, этим будут заниматься НИИ "Восход" и ООО "НЦИ". В опытную эксплуатацию ПО, как ожидается, поступит в декабре, в эксперименте примут участие Федеральная налоговая служба и Минсельхоз. При этом первые эксперименты в работе ЦАП начнутся в апреле 2020 года, а в промышленную эксплуатацию платформа будет введена с 2021 года, утверждает издание.

В рамках перехода к новой модели статистического наблюдения, отмечает газета, до 2022 года планируется запретить ведомствам и регионам собирать данные, которые не включены в создаваемый реестр. Кроме того, к 2022 году планируется ликвидировать сбор дублируемой информации. Принципы создаваемой модели планируется учесть при проведении в 2020 году переписи населения, отмечает газета.

Об использовании цифровых средств и ЦАП при переписи населения заявил в воскресенье руководитель Росстата Павел Малков на площадке проходившего в Казани финального этапа конкурса "Цифровой прорыв" - проекта платформы "Россия - страна возможностей". По его словам, переписчики будут использовать планшеты, данные с которых будут загружаться в ЦАП.