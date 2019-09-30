Вторая очередь реконструкции аэропорта Хабаровска потребует 6,3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость второй очереди реконструкции международного аэропорта Хабаровск (Новый) составляет 6,3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил в Хабаровске заместитель руководителя Росавиации Александр Суханов во время осмотра объекта вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"По второй очереди реконструкции разработан проект. Он предоставлен застройщику на рассмотрение, все замечания устранены, на этой неделе планируется запуск проекта на экспертизу. Сроки реализации второй очереди пока неизвестны, так как средства отсутствуют, будем просить у правительства РФ выделения дополнительных средств. Ориентировочная стоимость - 6,3 млрд рублей", - сообщил Суханов.

Трутнев пообещал, что займется этим вопросом, когда вернется в Москву.

Основной этап реконструкции первой очереди, по словам Суханова, почти завершен. До середины следующего года все объекты планируется ввести в эксплуатацию.

"В настоящий момент высокая степень готовности первой очереди реконструкции аэродрома, все плоскостные сооружения завершены, введена в эксплуатацию центральная дорожка, завершаются две аварийно-спасательные станции, их готовность 80-90%. Очистные сооружения готовы, одни практически на 100%, вторые - на 90%", - рассказал заместитель руководителя Росавиации.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа. Он ежегодно обслуживет около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.