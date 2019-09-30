Киев планирует подписать с МВФ новую программу сотрудничества в декабре

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украина рассчитывает подписать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества в декабре. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в видеообращении, размещенном в Facebook.

"Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - сказал он, комментируя недавний визит миссии МВФ на Украину. Глава правительства пояснил, что подписанию программы будут предшествовать несколько подготовительных этапов. В частности, отметил Гончарук, через несколько недель ряд профильных министров Украины посетят штаб-квартиру МВФ в США, где стороны продолжат переговоры.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил украинский премьер. Он отметил важность для Киева получать дешевые заимствования от международных финансовых организаций, чтобы "строить инфраструктурные проекты, работать над энергоэффективностью и делать все то, чтобы Украина стала успешной".

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Украина продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года.